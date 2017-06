Twee huiszoekingen vonden plaats in Koekelberg, één in Molenbeek (aan Zwarte Vijvers) en één in Anderlecht. In totaal zijn daarbij vier mensen meegenomen voor verhoor.

Alle vier hadden ze contact gehad met de dader van de aanslag in Brussel-Centraal. De onderzoeksrechter zal morgen beslissen of de vier aangehouden worden.