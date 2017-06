Meteen na de ontploffing gisterenavond werd het treinverkeer op de drukke Brusselse Noord-Zuidverbinding stilgelegd. Brussel-Centraal werd even voor 21 uur volledig ontruimd. Treinen naar de hoofdstad kregen Brussel-Zuid als eindstation. Andere treinen werden omgeleid rond Brussel.

Vanochtend zullen er opnieuw treinen rijden tussen het Brusselse Noord- en Zuid-station, maar die zullen geen halt houden in Brussel-Centraal, want dat station blijft voorlopig gesloten. Wie met de trein naar Brussel komt, moet uitstappen in Brussel Noord of Brussel Zuid en daar overstappen op het andere openbaar vervoer. Wie een geldig vervoersbewijs heeft van de NMBS kan vanmorgen gratis rijden met de bussen, trams en metro van de MIVB. Het is nog niet duidelijk hoe lang Brussel-Centraal nog dicht blijft.