Wie attracties in Brussel zegt, denkt meteen aan de Grote Markt, het Atomium of Manneken Pis. Minder bekend zijn de onderaardse grafgalerijen van de begraafplaats in Laken. Toch zijn ook zij getuigen van een opmerkelijk stukje geschiedenis van de hoofdstad.

In de 19e eeuw kende Brussel een grote bevolkingsgroei. Dat leidde ook op de verschillende begraafplaatsen tot "overbevolking". In de jaren 1870 gaf burgemeester Emile Bockstael van Laken daarom de opdracht om een ondergrondse grafgalerij op de lokale begraafplaats te bouwen. Die was in 1878 klaar en was 31 meter lang.

In de jaren die volgden kreeg de begraafplaats van Laken nog meer zulke grafgalerijen die tot een waar ondergronds stelsel van gangen en nissen vertakten. In de jaren 1980 ging het dicht omdat het in een erbarmelijke staat verkeerde. Onder meer waterinsijpeling was een boosdoener.

Aan het begin van de 21e eeuw startten de voorbereidende studies om de galerijen te restaureren. De eigenlijke werken begonnen 4 jaar geleden en zijn nu eindelijk klaar. Morgen gaan de galerijen na meer dan 30 jaar opnieuw open voor het grote publiek. Hoewel het om funerair erfgoed gaat, kan het vrij in de gangen afdalen en ze bezoeken. Bovendien zijn nog steeds plaatsen vrij. Wie dat wil, kan zich dus na haar of zijn dood in dit stukje geschiedenis laten begraven.