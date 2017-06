"Er zijn de laatste weken weer heel wat ongevallen geweest met fietsers", zegt Jolibois. "En vaak horen we daarbij dat de auto- of vrachtwagenbestuurder de fietser niet gezien had. Als we naakt fietsen, kunnen de bestuurders niet meer naast ons kijken, is ons idee." Daarnaast willen de organisatoren en deelnemers de positie in vraag stellen die de auto momenteel in het verkeer en de stad inneemt.

"Volgens ons liggen de prioriteiten totaal verkeerd", gaat Jerome Jolibois verder. "Naaktlopen of naakt fietsen is shockerend maar met vervuilende wagens rondrijden is dat niet? Dat klopt niet. De mens, de voetganger, de fietser zou voorrang moeten krijgen op de auto maar nu is het vaak omgekeerd. Het wordt tijd dat de politieke beleidsverantwoordelijken daar werk van maken en de nodige aanpassingen doen aan de verkeersinfrastructuur. Meer en veiliger fietspaden. Ook aan het openbaar vervoer is nog veel werk, dat zou bijvoorbeeld gratis moeten zijn."