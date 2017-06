Maar vanochtend vroeg Olivier Maingain, de voorzitter van de partij DéFI in Le Soir om het ontslag van De Decker als burgemeester van de Brusselse gemeente Ukkel. "Nu de rol van De Decker in het Kazachtgate-schandaal steeds duidelijker wordt, kan ik als voorzitter van een partij die gelinkt is aan die meerderheid, niet toestaan dat de zaken onveranderd blijven", aldus Maingain.

"De MR moet zeer snel een signaal geven over hoe ze de opvolging van De Decker aan het hoofd van de gemeente Ukkel wil regelen. Als Yvan Mayeur zich heeft moeten terugtrekken (als Brussels burgemeester, red.) vóór enige vorm van vervolging, dan is er geen reden waarom De Decker nog langer de gemeente zou leiden", zegt Maingain nog. Als er niet snel duidelijkheid komt, "zal er meer zijn dan een vertrouwenscrisis", voegde hij er nog toe.

En kennelijk is De Decker onder de druk gezwicht. In november van vorig jaar had hij dat nog geweigerd, toen de partij Ecolo daar om had gevraagd nadat De Decker ontslag had genomen uit al zijn functies binnen de MR