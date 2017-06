Waar het onderzoek precies over gaat, is momenteel nog niet duidelijk. Het parket-generaal laat weten dat het momenteel nakijken of er sprake is van enig misdrijf. Vervoort is (momenteel) nog nergens voor in verdenking gesteld. La Dernière Heure schrijft dat Vervoort zelf niet op de hoogte is van het onderzoek. Bovendien beklemtoont het kabinet van Vervoort dat alles regelmatig is verlopen bij dat bal dat al twintig jaar wordt georganiseerd.

Het is niet onlogisch dat het parket-generaal het onderzoek in handen heeft. Een onderzoek naar een minister-president kan niet door een gewoon parket worden behandeld, dus het dossier wordt dan onmiddellijk overgemaakt aan het parket-generaal.