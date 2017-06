"Ik weet niet hoe we hieraan zullen ontsnappen. Als ik het opzetten van het systeem (van zitpenningen bij Samusocial) zie, is het duidelijk dat het bedoeling was de regels (van beperking van de vergoedingen tot 150% van de wedde van een Kamerlid) te omzeilen", aldus Vervoort, die stelde dat het de interne deontologische commissie van de partij is die de uiteindelijke beslissing neemt.

Na de gebeurtenissen van de voorbije weken kunnen volgens Vervoort geen "halve maatregelen" genomen worden. Hij meent dat Yvan Mayeur ook uit de Brusselse gemeenteraad moet stappen om het beleid van toekomstig Philippe Close (PS) net te hinderen.

De minister-president herhaalt, op basis van een studie die hij bestelde, dat hij voorstander is van het verminderen van het aantal lokale mandaten in het Brussels gewest. De huidige instanties zouden even goed kunnen werken met een derde minder mandatarissen.