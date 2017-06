Verstraete noemt als grootste naam Faouzia Hariche (PS - foto onder, naast Ivan Mayeur) die momenteel waarnemend burgemeester van Brussel is, in afwachting tot Philippe Close de eed aflegt. "Er zijn sterke aanwijzingen dat dit niet door de beugel kan", stelt Verstraete. De verantwoordelijkheid van beslissingen ligt bij de raad van bestuur. Dan vraag je je af waarover dat bureau zoveel werk kan hebben? Waarom zijn 13 bestuurders nodig om twee keer per maand 20 tot 40 minuten te vergaderen?"

De vzw De Brusselse keukens bereidt en levert maaltijden in crèches, scholen, rusthuizen, ziekenhuizen en op administratieve diensten van OCMW's. Over de vzw bestaan verslagen en uit die verslagen blijkt dat er effectief vergaderd wordt. "Maar het is daarmee niet duidelijk op welke manier die prestaties verantwoord zijn. Het roept bij mij ook vragen op dat... keukens die op grote schaal maaltijden verkopen, of dat niet via openbare aanbestedingen verloopt? En of er dan geen probleem ontstaat dat die politici er zelf voordeel bij halen?" Het bureau van vzw De Brusselse Keukens is opgericht in 2013 en in datzelfde jaar werd ook het systeem van vergoedingen ingevoerd.

Verstraete roept de traditionele partijen op om zelf bekend te maken wie wat waar verdient. "Ik ga door met het uitzoeken van de waarheid. De roep om transparantie is enorm. Voor Groen is dit erg belangrijk."