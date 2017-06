The New York Times gebruikt het verhaal van het ontslag van Mayeur als een kapstok om een breder verhaal over de stand van zaken in de Belgische politiek te brengen.

Het ontslag van Mayeur na het Samusocial-schandaal is volgens journalist Milan Schreuer tekenend voor de stand van zaken van de democratie in België. "Een land waar de macht verdeeld is langs regionale en linguïstische lijnen en over federale, regionale, provinciale en lokale overheden."