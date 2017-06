Enkele kranten schreven vanochtend dat de PS niet alleen de raad van bestuur van Samusocial bepaalde, maar ook mensen werk gaf in de vzw. De kranten noemden onder meer de naam van de dochter van Laurette Onkelinx.

In de loop van de dag bevestigde Onkelinx het bericht. Ze tweette dat haar dochter Sara er van 2011 tot 2013 in dienst was voor de begeleiding van asielzoekers en nadien van daklozen. Haar woordvoerder liet wel weten dat er geen "fictieve job" voor haar dochter is gecreëerd.