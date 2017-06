Het Samusocial-schandaal dat ex-burgemeester Yvan Mayeur (PS) de kop kostte, krijgt ook een gerechtelijk staartje. Het parket meldt dat er een vooronderzoek is gestart en een onderzoeksrechter is aangesteld. In het kader daarvan hebben vanmiddag huiszoekingen plaatsgevonden bij het OCMW van Brussel.

Het parket wil hierover nog geen verdere informatie geven. De Brusselse media La Capitale en Bruzz melden wel al dat vooral de kantoren van ex-voorzitster Pascale Peraïta, spilfiguur in het schandaal werden onderzocht.