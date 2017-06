Vraag is of de herschikte bestuursploeg in Brussel een nieuwe wind kan doen waaien, transparantie kan bieden, en het vertrouwen van de Brusselaars kan terugwinnen. Alain Courtois (MR), schepen van Burgerlijke Stand en Sport, heeft daar alle vertrouwen in. "Met Philippe Close is er een stijlbreuk. Een totaal ander karakter, met wie we altijd goed samengewerkt hebben. Hij is iemand die met oplossingen komt, niet met problemen", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1.

"Hij draagt de nieuwe stijl in zich. Hij zoekt oplossingen, hij zoekt nieuwe ideeën, hij wil naar de toekomst kijken. Dat is belangrijk, want er zijn veel uitdagingen voor Brussel. Dit jaar, maar ook de komende jaren." Courtois vergelijkt zijn stijl met die van voormalig burgemeester Freddie Thielemans, van wie Close ook kabinetschef geweest is.