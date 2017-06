De voorbije dagen kwam aan het licht dat bestuurders van Samusocial, de vzw die zich bezighoudt met de opvang van daklozen in Brussel, de voorbije jaren riante zitpenningen ontvingen als vergoeding voor vergaderingen.

Per vergadering kregen de bestuursleden een zitpenning van 140 euro. Met tien vergaderingen per maand liep dat bedrag behoorlijk op. Zo zouden de Brusselse burgemeester Yvan Mayeur en OCMW-voorzitter Pascale Peraïta in 2016 zo'n 17.000 euro opgestreken hebben, het jaar voordien was dat zelfs zo'n 19.000 euro.

De penningen zouden niet met publiek geld betaald worden, maar zouden afkomstig zijn van privégelden - giften van particulieren, organisaties en ondernemingen. Tot nu toe weigerden de bestuursleden hierop te reageren.