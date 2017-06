In 2010 werd Léopold Storme veroordeeld tot 26 jaar gevangenis voor de moord op zijn ouders en zus in hun stoffenwinkel in de Brusselse Marollenwijk. Hij zat sinds 2007 in de gevangenis, maar kwam begin dit jaar vervroegd vrij onder voorwaarden. Zo moest hij onder andere een vaste woonplaats hebben, kreeg hij psychologische begeleiding en mocht hij geen drugs of alcohol nemen.

Hij meldde zichzelf eind vorige week aan bij de politie omdat hij die laatste voorwaarde geschonden zou hebben. Volgens het parket van Brussel bevond hij zich in een zorgwekkende emotionele toestand. De strafuitvoeringsrechtbank heeft vandaag beslist dat hij zeker twee weken in de cel blijft. Op 21 juni verschijnt hij opnieuw voor de rechtbank en wordt er een nieuwe evaluatie gemaakt.