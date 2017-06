De RTBF schrijft op zijn website dat de zitpenningen niet op 10 maar op 12 maanden berekend moeten worden. Per vergadering kregen de bestuursleden een zitpenning van 140 euro. Dat lijkt niet heel erg veel, maar er waren wel 10 vergaderingen per maand. Daardoor wordt het totaalbedrag zo hoog.

De RTBF stelt zich de vraag of de bestuursleden daadwerkelijk 10 keer per maand zich vrijmaakten voor Samusocial. En dat dus ook in de zomermaanden. Mayeur en Peraïta hebben nog niet gereageerd.

De hoge zitpenningen bij Samusocial veroorzaken veel politieke heisa. Zeker omdat het geld ervoor, een kleine 60.000 euro, uit de giften werd gehaald.