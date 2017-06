Men gaat er vanuit dat er nog ergens in ons land wapens verstopt liggen, maar waar is tot op de dag van vandaag niet duidelijk. Het waren Mohamed Abrini en Osama Krayem die voor het eerst spraken over de garagebox. Abrini verklaarde dat in alle appartementen wapens lagen, maar dat Khalid El Bakraoui ze verplaatst had.

"Ik weet dat hij een garagebox had waar zuurstofwater en andere spullen zijn verborgen. Maar ik weet niet waar die box is of wat er precies inzit", verklaarde Abrini in een van zijn verhoren. Toch zou het niet min zijn: drie of vier kalasjnikovs, een luchtdrukgeweer en explosieven C-4. "Hij heeft alles meegenomen in een zak en ik weet niet waar hij alles naartoe gebracht heeft."

In het kader van het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart werd er inderdaad al met man en macht gezocht naar de garagebox. Zo doorzocht de politie in juni vorig jaar al 152 garageboxen in het Brusselse, maar zonder succes.

Paul Van Tigchelt van OCAD getuigde in november vorig jaar nog in Pano (bekijk de aflevering hieronder): "Het is zo dat er inderdaad sprake is van wapens en explosieven die we nog niet teruggevonden hebben na 22 maart. Het is zo dat er met man en macht naar gezocht is. Maar vandaag de dag kan ik niet uitsluiten dat er nog steeds wapens en explosieven ergens zijn."