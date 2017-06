De Brusselse Ring blinkt al jaren vooral uit in files en verkeersonveiligheid. Elk jaar gebeuren er op de Ring zo'n 1.000 incidenten en ongevallen. De Vlaamse regering heeft al langer plannen om de Ring aan te pakken en het doorgaande en het lokale verkeer te scheiden zodat er minder weefbewegingen nodig zijn en het verkeer in principe vlotter en veiliger rond Brussel kan. Bedoeling is dat de schop daarvoor in 2019 in de grond gaat.

In afwachting van die grote herinrichting wil Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts een aantal kleinere en snellere ingrepen, zogenoemde "quick wins", uitvoeren om de doorstroming al wat te verbeteren. Concreet gaat het om de aanpassing van de belijning en de herindeling van de wegbreedte op verschillende plaatsen. Bedoeling is dat de verkeerssituatie op die manier duidelijker wordt en bestuurders beter gebruik kunnen maken van de beschikbare ruimte.

Er wordt gefocust op de knooppunten tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren, waar de Ring samenkomt met de E40, de A12 en de E19. Op deze drukke punten komt het verkeer vaak terecht in een flessenhals. De wegbreedte zal nu opnieuw ingedeeld worden, zodat de verkeerssituatie duidelijker wordt en chauffeurs beter gebruik kunnen maken van alle beschikbare ruimte.