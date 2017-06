Storme werd in 2010 door het hof van assisen van Brussel veroordeeld tot 26 jaar opsluiting voor de moord op zijn ouders en zijn in juni 2007. Eind februari van dit jaar werd hij vervroegd vrijgelaten onder voorwaarden door de strafuitvoeringsrechtbank, ondanks protest van het Openbaar Ministerie.

Aan zijn vrijlating waren voorwaarden verbonden. Zo moest hij opnieuw gaan studeren en werd hij ook verplicht tot het volgen van een psychologische begeleiding. Welke voorwaarden Leopold Storme heeft geschonden, wil het parket niet kwijt.

Uit goede bron heeft de redactie van Radio 2 Vlaams-Brabant vernomen dat Storme zich vrijdag in dronken toestand aanbood bij de politie om te melden dat hij zijn voorwaarde tot het niet-drinken van alcohol had geschonden. Hij werd opgepakt en zit intussen in de gevangenis van Sint-Gillis.

Later deze week zal de strafuitvoeringsrechtbank een zitting houden om te bekijken of zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling moet worden herzien.