Auteur: Zico Saerens

Zico Saerens Er woedt een grote brand in een afbraakbedrijf in Neder-Over-Heembeek in Brussel. De rook is licht giftig. Inwoners van Diegem, Zaventem en Neder-over-Heembeek wordt gevraagd om thuis te blijven en ramen en deuren dicht te houden.