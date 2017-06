Groene partijen Groen en Ecolo vragen nu om een betere inkijk in de financiën van Samusocial. Arnaud Verstraete (Groen) wijst erop dat Samusocial vorig jaar 180.000 euro aan giften heeft ontvangen. "Voor elke drie euro die binnenkwam, ging er dus één naar vergoedingen voor het bestuur. Dat is extra bitter tegenover de mensen voor wie dat geld bedoeld was, mensen die zich in extreme kwetsbaarheid bevinden. Ik betwijfel dat wie de laatste jaren een bijdrage overmaakte aan Samusocial, daarmee opgezet is", reageert hij. Pascal Smet (SP.A), die samen met Céline Fremault binnen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd is voor de daklozenopvang, treedt zijn collega bij en vraagt meer transparantie.