Picnic The Streets, het collectief dat 5 jaar geleden de voetgangerszone in het centrum van Brussel bekwam, gaat op 25 juni om 12 uur 's middags picknicken aan het Voorplein in Laken. De organisatie doopt zich voor de gelegenheid om tot Picnic The Royal Parc. Dat schrijft De Morgen.

"Er wordt een picknick georganiseerd voor een van de ingangen van het park van Laken. Maar als we met genoeg zijn én als de motivatie er is, zullen we later op de middag een stapje verder zetten en proberen te picknicken in de paleistuin zelf. Dat is echter allesbehalve eenvoudig aangezien er een joekel van een stenen muur rond staat", verduidelijkt actievoerder van Picnic The Royal Park, Gerben Van den Abeele, in "De ochtend" op Radio 1.