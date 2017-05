Op een filmpje op Facebook is te zien hoe voertuigen van de lokale politie zondagmiddag een trouwstoet begeleiden. "We kregen rond de middag plots de melding van politiezone Brussel-West dat er een trouwstoet onderweg was vanuit Molenbeek", zegt Luc Mostinckx van de politiezone Dilbeek. "De stoet werd door de Brusselse zone tot aan de gemeentegrens met Dilbeek begeleid, wij volgden de voertuigen tot aan de feestzaal. Onderweg hielden onze insepcteurs alles nauwlettend in de gaten om te voorkomen dat er ongevallen zouden gebeuren."

Alle overtredingen tijdens de trouwstoet werden genoteerd, zegt Mostinckx. "Hoeveel het er uiteindelijk zijn, kan ik niet zeggen, maar er zijn verschillende inbreuken vastgesteld waarvoor processen-verbaal worden opgesteld."