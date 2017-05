"Onze wijkagenten controleren in het kader van dat Kanaalplan meer en grondiger dan voordien", zegt Nicolas Beckers van NSPV. "Maar als zij vaststellen dat iemand ergens niet meer woont, wordt dat dossier gemiddeld pas na acht à negen maanden verwerkt door de gemeentelijke administratie. In sommige gevallen duurt het zelfs een jaar. Op die manier kan iemand onderduiken en nog altijd volledig van de radar verdwijnen." Volgens de vakbond is er dan ook een probleem op de dienst Bevolking van de stad Brussel. Welk probleem dat is -personeelstekort of iets anders, laat de vakbond in het midden.

Volgens de vakbond liggen er nog duizenden dossiers te wachten. En dus raakt de politie mogelijk het spoor kwijt van (terreur)verdachten. Daarnaast maken de vertragingen bepaalde vormen van fraude gemakkelijker. "Een uitkering van het OCMW blijft bijvoorbeeld gewoon lopen zolang je niet bent geschrapt", zegt Beckers.

Het hoofd van de Brusselse bevolkingsadministratie Christine Pelfrène geeft het probleem toe. Volgens haar is er te weinig personeel om alle dossiers op te volgen. "Er zijn inderdaad vertragingen bij een honderdtal dossiers", stelt ze. "Maar er is beterschap op komst. Deze zomer verwachten we nog twee personeelsleden extra. Recent zijn er al drie nieuwe ambtenaren gestart om de vertraging weg te werken", zegt ze in Het Laatste Nieuws.