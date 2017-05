De vastgoedspelers maken hun plannen niet toevallig bekend in de week dat Donald Trump voor het eerst naar ons land komt. De Amerikaanse president noemde Brussel tijdens zijn campagne een "hellhole", een hellegat, en verwees na de aanslagen ook specifiek naar Molenbeek.

"Molenbeek kampt in eerste instantie met een imagoprobleem. Maar wie verder dan enkel dat imago durft te kijken, weet dat Molenbeek potentieel heeft. Mensen laten zich te zeer misleiden door de negatieve berichtgeving over de gemeente, terwijl we juist dat beeld willen doorprikken. Wij geloven echt dat er voor deze buurt een toekomst is weggelegd", zegt Nicolas Bearelle, CEO van vastgoedbedrijf Re-Vive.

Opmerkelijk is dat er speciale gidsbeurten georganiseerd worden om potentiële kopers en investeerders te overtuigen van de troeven van Molenbeek. Gidsen die de buurt erg goed kennen, zullen hen het Molenbeek laten zien dat niet strookt met het huidige negatieve imago. Zo nemen ze de potentiële kopers onder meer mee naar het nieuwe gemeentehuis, het Weststation en naar de talrijke verborgen moestuintjes en binnentuinen.

"Molenbeek heeft veel te bieden, waaronder ook een interessante economische realiteit. De verkoopprijzen liggen er lager dan in andere Brusselse gemeenten. En investeerders die op lange termijn denken, geloven sowieso in de toekomst van Molenbeek. De waarde van het vastgoed zal er de komende jaren alleen maar stijgen, dankzij onze investeringen in de verschillende wijken", zegt Sophie Lambrighs, CEO van vastgoedbedrijf Home Invest Belgium.