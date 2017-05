De lokale politie Brussel West (Jette/Koekelberg/Ganshoren/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek) werd zondag rond 16uur opgeroepen voor een man die in de Reniersstraat in Jette zijn moeder bedreigde met een mes. Ter plekke troffen de agenten de moeder van de man aan in het appartement. Zij was gewond door messteken aan de hand. De agenten probeerden de man vervolgens ertoe te bewegen zich over te geven maar losten uiteindelijk één schot, dat hem in de romp trof.

"Het parket onderzoekt of het gebruik van het wapen door de politie proportioneel is, gelet op de omstandigheden en of er een gradatie is geweest bij het geweld dat gebruikt werd", zegt de parketwoordvoerster. "Uit de verschillende verklaringen, onder meer van de moeder, zou blijken dat dit het geval is."

De agenten maanden de man eerst meermaals aan het mes neer te leggen en gebruikten pepperspray toen hij niet op die vragen inging. Toen ook de pepperspray geen effect had, werd een politiehond op de man afgestuurd, maar ook die hond kreeg een messteek. De dertiger maakte daarop aanstalten om de hondenbegeleider aan te vallen met zijn mes, waarop één van de andere agenten één schot loste.