De man is door de overvallers vastgebonden en geslagen op het hoofd. Een buurman vond de antiquair en alarmeerde meteen de hulpdiensten. "Er was heel veel bloed en het is ook een oude man", vertelt hij aan VRT Nieuws. De antiquair werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis, hij is in levensgevaar.

Politie en parket zijn ter plaatse. Ze bekijken camerabeelden en ondervragen getuigen. Er is ook een veiligheidszone rond de plaats van de overval afgebakend. Het lab is op dit moment volop bezig met een sporenonderzoek.

De overvallers zijn nog altijd spoorloos. Het is nog onduidelijk om hoeveel daders het gaat of wat ze hebben meegenomen.