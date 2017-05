Bij een politie-inval gisteren werden een dertigtal jonge Nigeriaanse meisjes gered. De meisjes werden onder controle gehouden door voodootechnieken en zo in de prostitutie gedwongen. Er werden ook vijf verdachten opgepakt, waarvan er nu vier aangehouden zijn.

De hoofdverdachte in het onderzoek is een Nigeriaanse vrouw die als pooister werkt in het Brusselse prostitutiemilieu. De vier aangehouden verdachten verschijnen dinsdag voor de raadkamer.

De vier worden in verdenking gesteld van mensenhandel, uitbuiting van de prostitutie en deelname aan een criminele organisatie. Verzwarende omstandigheden zijn onder andere dat er misbruik gemaakt werd van de zwakke positie van het slachtoffer en dat er gebruik gemaakt werd van geweld of bedreigingen.