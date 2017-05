Jamal Saleh Momenah moest midden maart getuigen in de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart. Maar hij maakte daar een slechte beurt want hij antwoordde heel moeizaam op de vragen van de parlementsleden.

SP.A-Kamerlid Meryame Kitir was toen bijzonder kritisch voor Momenah. "U weet hoe zwaar de islam onder druk komt te staan. Maar met geen woord - maar dan ook geen woord - doet u inspanningen om uitleg te geven", sneerde ze de directeur toe. Commissievoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) stapte midden april naar het gerecht om de directeur aan te geven voor meineed.

Maar nu blijkt dat Jamal Saleh Momenah zijn activiteiten op 28 maart al heeft stopgezet. Het contract van de man liep af, laat het Islamitisch en Cultureel Centrum weten. Momenah is sinds 26 april vervangen door Tamer Abou El Saod. De oud-directeur zit intussen alweer in zijn thuisland Saudi-Arabië, zegt een woordvoerder van het ICC aan De Standaard.

Patrick Dewael, de voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie, is verrast door het vertrek van de directeur. "Men was natuurlijk verplicht om ons op de hoogte te brengen. Meneer Momenah is nu vertrokken, waarvan akte", klinkt het. "Uiteraard zal de Grote Moskee opnieuw uitgebreid aan bod komen wanneer we met de commissie de aanbevelingen voor het luik "radicalisme" formuleren. We volgen de ontwikkelingen op de voet." Wat het vertrek van de directeur betekent voor de klacht wegens meineed is niet duidelijk.