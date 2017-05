De waterdichtingswerken vereisen een volledig sluiting van de tunnel, omdat de vernieuwing in één stuk zal gebeuren om aansluitingen en voegen te vermijden.

Voor de automobilisten wordt het opnieuw aanpassen aan de gewijzigde verkeerssituatie. Om files en verkeersproblemen zoveel mogelijk te vermijden, zet Brussel Mobiliteit in op een grondige communicatiecampagne en voldoende alternatieven.

"Het zal in het begin opnieuw even moeilijk zijn, want de mensen zijn nu gewoon dat de tunnel weer open is", stelt Inge Paemen, woordvoerster van Brussel Mobiliteit. "Vanaf maandag 15 mei gaan we de mensen zo veel mogelijk informeren. Op dit moment loopt er een radiospotje en vanaf maandag komen er ook affiches en vooral veel online informatie."

Er wordt aangeraden om de buurt zo veel mogelijk te vermijden en indien nodig voor het alternatieve vervoer te kiezen. Zo stoppen de metrolijnen 2 en 6 en de tramlijnen 3 en 4 aan de Hallepoort en ligt het Zuidstation op een boogscheut. Er zijn ook speciale omleidingen voor fietsers, zodat die bovengronds veilig kunnen rijden. Alle informatie over de werf en fasering, de alternatieve routes en omleidingen zijn beschikbaar op www.hallepoorttunnel.be.