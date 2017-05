GAIA reageert verheugd op de aankondiging. De dierenrechtenorganisatie heeft het over een "noodzakelijke maatregel om de overpopulatie van katten terug te dringen en massale dumping van ongewenste katten in asielen in te dijken."

"Er komt eindelijk een einde aan de dramatische situatie waarin duizenden katten elk jaar opnieuw terecht komen", zegt Ann De Greef, directeur van GAIA. "We hopen oprecht dat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts nu snel het voorbeeld volgt van Wallonië en Brussel."