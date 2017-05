Het opstellen van de amfibieën- en reptielenatlas stopt niet bij deze burgertelling, want er zal drie jaar lang worden waargenomen tot er in 2019 of 2020 een atlas opgeleverd kan worden. De laatste amfibieën- en reptielenatlas van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dateert al van 2005.

"We zijn er drie jaar mee bezig omdat het veldseizoen relatief kort is, van 15 maart tot 15 juli", vertelt Dominique Verbelen van Natuurpunt. "Erna zijn ze moeilijk op te sporen en natuurlijk is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook relatief groot met onder andere het Zoniënwoud."

In eerdere fases van de telling gingen de natuurorganisaties al met groepen van tientallen mensen op pad om kikkers, salamanders, schildpadden en zelf slangen waar te nemen. Dat was een succes tot nu toe, want in de afgelopen drie maanden werden al meer waarnemingen gedaan van amfibieën voor het Brussels Gewest dan in de voorbije vijf jaar.

Nu is het aan de Brusselaars om in hun eigen privétuin op zoek te gaan naar deze dieren. Hun waarnemingen kunnen ze dan invoeren op de website www.herpetobru.be.