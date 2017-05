De Nigeriaanse meisjes legden al een lange weg af voor ze in het Brusselse prostitutienetwerk terechtkwamen. Ze kregen in hun thuisland de belofte van een mooie toekomst in Europa. In ruil voor de verre reis moesten ze een gruwelijke voodooceremonie ondergaan waarbij ze moesten zweren dat ze hun pooister altijd zullen gehoorzamen.

Na het afleggen van de eed werden de meisjes in groep tot aan de kust van Libië getransporteerd. Volgens de federale politie is dit een tocht vol ontbering en acuut levensgevaar die verschillende weken tot maanden kan duren. Tijdens de tocht werden de meisjes geregeld verkracht en er stierven zelfs meisjes door ontbering.

Van zodra ze in Europa aankwamen, werden ze meteen ingezet in een prostitutiekwartier en moesten ze zo snel mogelijk een afgesproken bedrag verdienen als prostituee. Dit zou gaan om 45.000 euro. Als de meisjes niet gehoorzaamden of probeerden te vluchten, werd hun familie in Nigeria bedreigd, afgeperst, geslagen, ontvoerd of zelfs gedood.