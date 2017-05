De activisten waren verkleed als planten, dieren of groenten het gebouw binnengedrongen. "Ze zijn zowel via de ingang als via een ladder op het dak in het gebouw geraakt. Verschillende mensen hebben met verf meubilair, ramen en deuren beklad. Er werden ook vernielingen aangebracht en groen-afval en compost achtergelaten", vertelt woordvoerder van het parket Ine Van Wymersch.

Uiteindelijk werden er negen mensen opgepakt en nadien weer vrijgelaten. Ze zullen zich volgende maand voor de correctionele rechtbank in Brussel moeten verantwoorden en riskeren zes maanden cel en een boete van 1.600 euro.

De actie was voornamelijk gericht tegen het gebruik en de verkoop van glyfosaat, door de Amerikaanse agrogigant verkocht onder de merknaam Roundup. Vorige maand kwam het bedrijf in opspraak in de zogenaamde Monsanto papers, omdat het wetenschappelijke studies zou hebben gemanipuleerd om te bewijzen dat de stof niet kankerverwekkend is. Volgens de actievoerders blijft glyfosaat voorlopig toegelaten in de Europese Unie door het stevige lobbywerk, maar is de stof wel degelijk gevaarlijk.