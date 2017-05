Volgens de eerste vaststellingen had de politie de achtervolging ingezet omdat de motorrijder roekeloos reed. Op het einde van de tunnel botste de motorrijder op een ander politievoertuig dat was beginnen vertragen op het rechterrijvak om de achtervolging niet te hinderen.

"De politiewagen heeft het doorrijdend verkeer aanzienlijk vertraagd zodat de achtervolging op het linkerrijvak kon doorrijden zonder de andere weggebruikers in gevaar te brengen. De motorrijder is dan ingereden op het politievoertuig", zegt Ine Van Wymeersch van het parket in Brussel.

De motorrijder stierf ter plaatse, zijn vrouwelijke passagier werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed hij in de loop van nacht. Volgens de informatie waar het Brusselse parket nu over beschikt zijn de twee twintigers geen familie van elkaar.

Het Brusselse parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Omdat er politievoertuigen van de Brusselse lokale politie betrokken waren bij de aanrijding, is het onderzoek in handen van de lokale politie van de zone Marlow. De bestuurder van de politiewagen is vijf dagen arbeidsongeschikt.