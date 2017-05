Naast de stad Brussel staan ook verschillende holebi-organisaties mee achter de regenboogzebrapaden. "We zijn blij met dit initiatief", zegt Frank Schoemakers van het Brusselse Regenbooghuis. "Onze gemeenschap vindt het belangrijk om aanwezig te zijn in het straatbeeld en in het dagelijkse leven. De regenboogvlag symboliseert dat ook. Mooi dat die kleur kan geven aan deze kleurrijke Brusselse wijk."

Ook Elio De Bolle, de organisator van de Belgian Pride, is opgetogen met de regenboogzebrapaden, maar hoopt ook dat ze na de Pride kunnen blijven. "Dat zou fantastisch zijn", zegt hij daarover. "Het zou zelfs in heel Brussel of misschien zelfs in heel België kunnen." Dat laatste kan Ampe alvast niet beloven, maar als het in de smaak valt, wil ze overwegen om de zebrakleuren in de wijk wel definitief in die kleuren te laten verven.