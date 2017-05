De manifestatie veroorzaakt heel wat hinder op de Brusselse Kleine Ring. De Leopold II-tunnel werd richting zuid afgesloten voor het verkeer. De Rogiertunnel werd ook een tijd afgesloten, even later opnieuw geopend, en dan opnieuw afgesloten richting zuid. De Hallepoorttunnel werd in beide richtingen gesloten. Iets voor 17 uur werden de tunnels dan vrijgegeven, maar de verkeershinder is daardoor niet meteen opgelost.

Voor de avondspits was er vertraagd verkeer van de Troon- tot en met de Leopold II-tunnel in de richting van Basiliek en van de Jubelpark- tot en met de Wettunnel in de richting van Centrum.

"Er deden zich veel gevaarlijke situaties voor doordat mensen die ongeduldig werden zelfs achteruit reden in de tunnels om uit de file te geraken. De implicaties zijn groot", zo zei Inge Paemen, de woordvoerster van Brussel Mobiliteit.

De maatschappijen voor openbaar vervoer De MIVB en De Lijn ondervinden grote hinder op verschillende lijnen.