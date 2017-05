De opkomst van het nationalisme in Europa was ook in de toespraak van Picqué een onderwerp dat niet onaangesneden bleef. De PS'er benadrukte dat de gewesten onderling als goede buren moeten samenleven. Van verdeeldheid wil Picqué niet weten.

"Het Brusselse Gewest bestaat en is een niet te ontkennen feit. Ze zal zich morgen niet in een staat van gedeelde soevereiniteit veranderen, in een opeenhoping van Vlamingen of Walen, door barrières te plaatsen tussen de Franstaligen en Nederlandstaligen", stelde Picqué. Een uitspraak die gevolgd werd door een applaus, én een verwijzing die naar de Brusselkeuze van N-VA lonkt.