Voor het eerst kon op wetenschappelijke wijze het precieze aantal slachtoffers worden bepaald: 251 doden en 62 gewonden. Vele jaren bleef de dodentol onduidelijk, omdat lijken onherkenbaar verminkt waren en men destijds nog niet beschikte over de knowhow om lichaamsresten te identificeren via DNA-materiaal. In deze nieuwe publicatie wordt ook wetenschappelijk uitgelegd hoe de brand kon ontstaan, met name door een vonk van een tl-lamp die het gas tot ontploffing bracht dat zich had opgestapeld in de valse plafonds boven de afdeling kinderkleding van het grootwarenhuis.

Siegfried Evens kreeg van het gerecht en de brandweer volledige toegang tot de dossiers over een van de grootste rampen in de Belgische naoorlogse geschiedenis. Het boek maakt komaf met de hardnekkige mythe dat de ramp het gevolg was van een communistische samenzwering. "Die theorie, hoe plausibel ze misschien ook leek in die tijd van de Koude Oorlog, is nu volledig ontkracht", zegt Siegfried Evens.

Om van zijn wetenschappelijke scriptie ook een publieksboek te maken, ging Evens ook met een twintigtal overlevende getuigen en experts praten. "Het viel me op hoe verschillende van die mensen ook na 50 jaar nog lijden onder het trauma dat ze destijds - op jonge leeftijd - hadden opgelopen", aldus Evens.

De auteur schenkt ook veel aandacht aan de impact op de Belgische samenleving en politiek. "Zowel voor brandbestrijding als voor brandpreventie zorgde die ramp voor een totale ommekeer", aldus de historicus. "Door de brand van de Innovation werd toen in ijltempo een massa aan koninklijke besluiten en wetten uitgerold." Daarnaast was er ook de impact op de Innovationwinkelketen zelf en op de shoppingwijk in de Nieuwstraat, ook die aspecten worden uitvoerig behandeld.