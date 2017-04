De dochter van de schepen van Sport van de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek is in februari opgepakt in een onderzoek naar de terreurcel van Jumet, van wie heel wat mensen naar Syrië zijn getrokken. De schepen laat in het persbericht weten dat ze in het dossier wordt genoemd, omdat ze een relatie zou hebben met een verdachte die volgens hen "zijn daden en ideeën voor haar verborgen hield". El Khannouss benadrukt dat ze "een voorbeeldige studente is die het slachtoffer werd van een verkeerde relatie".