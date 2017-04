De huiszoekingen vonden plaats in een nieuw onderzoek naar terrorisme. De federale gerechtelijke politie trof twee handvuurwapens, munitie, één kogelwerende vest en een hoeveelheid drugs (cannabis) aan.

In totaal werden vijf personen meegenomen voor verhoor.

De onderzoeksrechter zal in de loop van de avond of morgen beslissen of ze verder aangehouden blijven.

"De betrokken personen worden verdacht van deelname aan de activiteiten van een terroristische groep", laat het federale parket weten. Volgens onze informatie zou het gaan om mensen uit de omgeving van Abdelhamid Abaaoud en Salah Abdeslam. Er zijn aanwijzingen dat de betrokken personen plannen hadden om een aanslag te plegen in ons land, maar het is nog niet duidelijk hoe ver ze stonden met die plannen.

Het federaal parket geeft ook mee dat dit terreurdossier volledig losstaat van de dossiers over de aanslagen van Parijs van 13 november 2015, van Brussel en Zaventem van 22 maart 2016 of de aanslag van gisteren in Parijs.