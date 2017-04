Pony's die uren aan een stuk rondjes lopen met een kind op de rug. U heeft ze wellicht ook al gezien op een van de vele kermissen die ons land rijk is. Een wet uit 2013 legde alvast enkele maatregelen op waar eigenaars van kermispony's aan moeten voldoen. Zo moet de vloer bedekt worden met een rubberen tapijt of een laagje zaagmeel om de ergste schokken op te vangen.

Maar dat is niet genoeg, vindt Bianca Debaets. Zij werkt aan een totaalverbod voor alle Brusselse gemeenten. "Ik krijg regelmatig klachten van burgers en dierenrechtenorganisaties die me vertellen dat ze vragen hebben bij de respectloze behandeling van kermispony's", zegt ze in een persbericht. "Het is belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd in contact kunnen komen met dieren, maar daar bestaan geschiktere plaatsen voor. Ik denk dan bijvoorbeeld aan kinder- en stadsboerderijen. Vandaag de dag kan ik niet meer aanvaarden dat pony's rondjes moeten draaien in een ponycarrousel onder het gedreun van luide muziek en het lawaai van andere attracties. Dat staat in schril contrast met de natuurlijke leefomgeving van die dieren."

GAIA is alvast tevreden met het plan. "Stichtende voorbeelden van respectvol omgaan met paarden, zijn dergelijke attracties niet", zegt Ann De Greef. "Wij hebben altijd gezegd dat de huidige regelgeving slechts een stap is maar dat een verbod de beste optie blijft."