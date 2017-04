De universiteit heeft nu enkele maatregelen voorgesteld die dergelijke misbruiken in de toekomst moeten voorkomen.

Rector Caroline Pauwels benadrukt tegenover VRT Nieuws: "Wij gaan dieren niet meer doden door ze in te vriezen. Dat is heel expliciet verboden". Toch benadrukt ze ook dat niet alle dieren gedood worden. "De varkens worden bijvoorbeeld geadopteerd."

"Intern zijn er meer structurele controles en we laten externen onze laboratoria doorlichten en begeleiden. De onderzoekers van het animalarium worden permanent bijgeschoold over dierenwelzijn. Ten slotte is er een nieuwe academisch verantwoordelijke aangesteld om de werking van het animalarium zo goed mogelijk te coördineren." Daarvoor zal de universiteit nauw samenwerken met de Ethische Commissie Dierenproeven en de Dierenwelzijncel.

Er is nu ook extern toezicht op dierenwelzijn. Zo is het kwaliteitssysteem met uitgeschreven procedures en structurele interne en externe audits verder uitgebouwd. Er is o.a. een geïntegreerd kwaliteitssysteem ingevoerd, net als een IT-systeem voor de registratie van dieren. Daarnaast is de huidige infrastructuur aangepast, zoals een verbetering van de verluchting. De gehele upgrade van de veertigjarige oude faciliteiten kostte zo'n 100.000 euro. Binnenkort wil de VUB ook beginnen met de bouw van een nieuw animalarium.