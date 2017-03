Net als zo veel overheidsdiensten moet ook de zorgsector besparen. Dat leidt volgens de actievoerders tot een mindere zorgverlening en tot overbelasting van het personeel. Het personeel wil vooral dat er niet geraakt wordt aan de zogenoemde adv-dagen.

Die arbeidsduurvermindering kwam er na de Witte Woede in de jaren 90. Het zorgpersoneel leverde toen loon in voor extra vakantiedagen. Concreet: werknemers krijgen vanaf 45 jaar een extra dag verlof per maand, vanaf 50 jaar twee dagen en vanaf 55 jaar drie dagen. Minister De Block zou willen raken aan die regeling.

"Het personeel in ziekenhuizen is overbelast", vertelt verpleegkundige Gerrit op Studio Brussel. "We kunnen patiënten niet meer de zorg geven die ze verdienen. We kunnen niet meer geven wat we willen geven. Wij gaan voor werkbaar werk."

Sinds half tien verzamelden betogers aan het Noordstation. Van daaruit stappen ze door het centrum van Brussel. De politie roept daarom op het centrum met de auto te vermijden. Het einde van de optocht is voor 13 uur vanmiddag.