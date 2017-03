Gisteren deed zich een zware ontploffing voor in een huis aan de Waterloosesteenweg in Sint-Gillis. Daarop volgde een hevige brand. Twee huizen zijn bijna volledig vernield. Er vielen één dode en zeven gewonden, van wie drie er erg aan toe zijn.

Volgens de eerste bevindingen van de branddeskundige van het parket zijn er voorlopig geen aanwijzingen van kwaad opzet. De explosie is allicht het gevolg van een gaslek. "Het precieze lek hebben we niet kunnen lokaliseren, gelet op de staat waarin de woningen zich nu bevinden", zegt woordvoerster Ine Van Wymersch van het Brusselse parket. De komende week wordt nagekeken of de gasinstallaties gekeurd en in orde waren.

Het dodelijke slachtoffer is een man die wellicht in een van de ingestorte huizen woonde. "Formeel is hij nog niet geïdentificeerd, dat zal allicht maandag gebeuren", zegt Van Wymersch.