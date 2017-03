Marie Verbeke van de Brusselse politie bevestigt dat er om vier uur vanmiddag een ontploffing geweest is in een huis aan de Waterloosesteenweg in Sint-Gillis. Na de explosie ontstond een hevige brand. "Er zijn twee huizen bijna volledig vernield", vertelt Verbeke. "Een ander huis heeft veel schade en er zijn ook een aantal voertuigen die daar geparkeerd waren, waarop een aantal stenen zijn gevallen."

De brandweer is nog altijd bezig met het blussen van het vuur. De politie heeft in de buurt een veiligheidsperimeter ingesteld. Het verkeer is omgeleid en dat heeft ook gevolgen voor een aantal tramlijnen.

De oorzaak van de ontploffing is nog niet gekend. Volgens de brandweer gaat het wellicht om een gaslek, maar dat is nog niet bevestigd. Het parket onderzoekt de oorzaak van de ontploffing.