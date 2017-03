De jongen was zondag opgepakt op verdenking van een vijftiental feiten, waaronder elf gevallen van "streaming" in de omgeving van de stations van Linkebeek en Ukkel. Daarbij isoleerde hij telkens jonge, schoolgaande kinderen en dwong hij hen onder bedreiging met een mes om hun gsm en geld af te geven. Zijn jongste slachtoffer was 13 jaar oud.

Volgens Peter Bellemans van de lokale recherche van de politiezone Rode wordt de jongeman ook verdacht van twee inbraken in Drogenbos, van opzettelijke slagen en verwondingen en van het opgeven van een valse identiteit. De jongen en zijn gezin verblijven al een tiental jaren illegaal in ons land.

De jongeman werd zondagavond opgepakt door de politie van Brussel, nadat hij op heterdaad was betrapt toen hij probeerde om hardhandig de gsm van een oudere dame af te nemen. Hij bekende de feiten, en werd nadien door verschillende slachtoffers van streaming aan de stations in Linkebeek en Ukkel herkend als de dader.

Toen hij gisteren voor de Brusselse jeugdrechter moest verschijnen, bleek echter dat er in de gesloten instelling van Kasteelbrakel geen plaats meer was, waarop hij werd vrijgelaten. Vandaag is hij op straat in Anderlecht opnieuw op heterdaad betrapt bij een diefstal met geweld.

Bellemans vreest dat de jeugdrechter de jongen opnieuw zal moeten vrijlaten bij gebrek aan plaats in een gesloten instelling. "Het plaatsgebrek is in deze contreien vooral aan Franstalige kant een groot probleem. Zolang er niet meer plaatsen worden gecreëerd is er echter sprake van een feitelijke straffeloosheid, waarmee we deze jongeren een totaal verkeerd signaal geven en hen feitelijk bevestigen in wat ze verkeerd doen", besluit Bellemans.