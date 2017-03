De actiecomités vragen dat in een eerste fase de periode van de nacht wordt uitgebreid. Het nachtregime op de luchthaven zou dan gelden van 22 uur tot 7 uur (in plaats van 23-6 uur nu). In een tweede fase, tegen 2019, dienen alle nachtvluchten te worden afgeschaft, stellen ze.

Bovendien vragen de organisaties dat tegen 2019 het totale aantal vluchten op Brussels Airport zou worden begrensd op 220.000, wat ongeveer overeenkomt met de huidige situatie.

Brussels Airport wil niet reageren op de vraag van de 14 actiecomités om de nachtvluchten af te schaffen.

Een andere bewonersgroep, "Leuven Rechtdoor", waarin vooral gemeenten rond Leuven zitten, gaat niet akkoord met de vraag tot afschaffing van de nachtvluchten. De groep wil het huidig aantal van 16.000 nachtvluchten behouden en wil een "evenwicht tussen het economische belang van de luchthaven en een evenwichtige spreiding van de vluchten".