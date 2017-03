Een kruising van de databanken van de vzw's met die van het parket leerde dat er 144 vzw's waren waarvan een of meerdere beheerders een link hadden met gewelddadig radicalisme of terrorisme.

In 74 gevallen hebben die beheerders een rechtstreekse band met radicalisme of terrorisme. Bij de rest gaat het om wapenhandel, drugshandel of andere zware criminele feiten. Een gerechtelijk onderzoek moet nu uitwijzen of de vzw's zelf ook een link hebben met terreur of radicalisme, aldus korpschef ­Johan De Becker van Zone West.

De politie deed ook een onderzoek naar domiciliefraude. Daarvoor werden 8.306 woningen gericht gecontroleerd. "Daaruit blijkt onder meer dat meer dan 1.100 mensen tussen de eerste en tweede controle van de wijkagent niet meer op dat adres woonden en dat het in vele gevallen ging om sociale fraude", zegt De Becker.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) hoedt zich voor grote conclusies. "Maar we zijn wel stilaan het kaf van het koren aan het scheiden. Nu hebben we op zijn minst al een zicht op welke vzw's er allemaal bestaan. We weten dat terreurnetwerken om geld wit te wassen en hun acties voor te bereiden net op zoek gaan naar het soort kluwen waarin we dankzij de controles nu klaarheid scheppen."