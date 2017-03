De buurt van de Hallepoort stond gisteravond in rep en roer nadat er in de vooravond een bestelwagen werd tegengehouden die door verschillende rode lichten was gereden op de Waterloolaan.

De bestuurder gedroeg zich verdacht en weigerde elke medewerking met de politie. Hij weigerde de koffer van zijn auto open te maken en hield vol dat er niets in zat. Toen bleek dat de man bekend stond als een geradicaliseerde moslim, gingen alle alarmbellen af en werd de buurt afgegrendeld.

De man werd namelijk in een terreurproces veroordeeld tot 5 jaar, waarvan een deel voorwaardelijk. Daarom neemt het gerecht nu de tijd om uit te zoeken of de man al dan niet slechte bedoelingen had.