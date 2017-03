Schepmans besliste tot de verordening over te gaan na een vergadering die ze gisteren had met de politie, de preventiediensten, de MIVB en de huisvestingsmaatschappij Logement molenbeekois. De politieverordening houdt in dat samenscholingen van meer dan drie mensen tussen 21 uur en 5 uur verboden zijn in de wijk rond het metrostation Beekkant.

De politie wil tegen overlast optreden die te erg geworden is voor de omwonenden van het metrostation. Het gaat onder meer om verbale en fysieke agressie en drugsverkoop. De zone wordt afgebakend door de Edmond Machtenslaan, de Dubois-Thornstraat, de Osseghemstraat en de Leeuweriksliedplaats.

De huisvestingsmaatschappij zal voor meer verlichting zorgen, bewakingscamera's installeren en personeel aanwerven om de buurt net te houden. Er komen ook meer stadswachten. "Het is een bijkomend instrument bovenop de maatregelen die de de preventiedienst van de gemeente de voorbije weken nam", legt korpschef Johan De Decker van de lokale politie uit.

"Een twintigtal jongeren zijn bereid deel te nemen aan sportactiviteiten, alfabetiseringscursussen, begeleiding naar een beroep enz. Maar een harde kern houdt het been stijf en veroorzaakt echte problemen. Deze jongeren dealen drugs, bellen 's nachts bij bewoners aan, steken vuilnisbakken in brand, hangen rond in de inkomhallen van gebouwen."

Het samenscholingsverbod geldt voor drie maanden. Wie zich er niet aan houdt, kan een boete krijgen tot 350 euro. De gemeente vaardigde in het verleden al eens een gelijkaardig verbod uit voor de omgeving van metrostation Ribaucourt.